Das Konjunkturprogramm der Europäischen Union (EU) soll eine Schwächung des EU-Binnenmarktes durch größere wirtschaftliche Divergenzen verhindern, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Freitag. "Deshalb ist es im Interesse aller." "Der Verteilungsschlüssel für das Konjunkturgeld ist an die Arbeitslosigkeit in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...