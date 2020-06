BERLIN (Dow Jones)--Der Milliarden-Tausch zwischen den Energieversorgern RWE und Eon steht kurz vor dem Abschluss. Am Dienstag, den 30. Juni folge der Schlussakkord der Transaktion, sagt Konzernchef Rolf Martin Schmitz laut dem vorab veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung. Dann kämen Mitarbeiter sowie Anlagen der ehemaligen Konzerntochter Innogy wieder zu RWE, darunter Windkraft- und Solaranlagen, Wasserkraft, Biomasse, Biogas und die Gasspeicher.

"Ebenfalls zu RWE gehört dann der Anteil von Innogy am österreichischen Energieversorger Kelag, der mit seinen Wasserkraftaktivitäten das Portfolio der neuen RWE perfekt ergänzt", so Schmitz. "Dann ist unser Team endlich komplett. Alles ist vorbereitet."

Mit dem vor zwei Jahren besiegelten Deal, den die EU-Kommission im September freigab, wollten beide DAX-Unternehmen ihre Marktgebiete bereinigen. RWE fokussiert sich dabei vor allem auf die Ökostromproduktion und den Großhandel, Eon auf die Strom- und Gas-Verteilung sowie den Einzelhandel. Bei der Zerschlagung hatte RWE die Tochter Innogy zunächst an Eon übertragen. Der zweite Schritt der Rückübertragung der aufgeteilten Vermögenswerte stand allerdings noch aus. Die Hauptversammlung am 26. Juni (ab 10 Uhr) findet in diesem Jahr wegen der Corona-Krise erstmals digital statt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2020 09:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.