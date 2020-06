DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Finnland und Schweden blieben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.269,10 +0,59% -12,71% Stoxx50 3.049,93 +0,99% -10,38% DAX 12.330,76 +0,40% -6,93% FTSE 6.290,40 +1,07% -17,48% CAC 4.979,45 +0,42% -16,70% DJIA 25.928,75 -0,58% -9,14% S&P-500 3.102,10 -0,43% -3,98% Nasdaq-Comp. 9.921,43 -0,22% +10,57% Nasdaq-100 9.986,50 -0,26% +14,35% Nikkei-225 22.478,79 +0,55% -4,98% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 175,76 +9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,69 38,84 -0,4% -0,15 -34,3% Brent/ICE 41,62 41,51 +0,3% 0,11 -33,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.740,82 1.723,00 +1,0% +17,82 +14,7% Silber (Spot) 17,61 17,50 +0,6% +0,11 -1,4% Platin (Spot) 817,70 808,20 +1,2% +9,50 -15,3% Kupfer-Future 2,61 2,59 +0,7% +0,02 -7,4%

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtstendenz fort, kommen von ihren Tageshochs aber deutlicher zurück. Hier stützt weiterhin, dass die Gruppe Opec+ für Mai eine Einhaltungsquote von 87 Prozent an den vereinbarten Förderkürzungen ermittelt hat. Zudem hätten sich der Irak und Kasachstan, die im Vormonat mehr als vereinbart produziert hatten, zu einem Ausgleich bereit erklärt. "Die Nachfrage-Aussichten entwickeln sich zudem weiter positiv", merkt Edward Moya von Oanda an.

FINANZMARKT USA

Nach einem kräftigen Plus zum Handelsbeginn bröckeln die Kursgewinne an der Wall Street im Verlauf am Freitag und drehen ins Minus. Die Märkte bewegen sich im Spannungsfeld aus Konjunkturoptimismus, genährt von zuletzt guten US-Wirtschaftsdaten, und der Furcht vor einer zweiten Corona-Pandemiewelle. Das bevorstehende Wochenende dürfte jedoch viele Anleger vorsichtig agieren lassen, zumal sich die Beziehungen zwischen den USA und China wieder verschlechtert haben und hier potenziell Ungemach droht. US-Präsident Donald Trump hat China mit einem Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen gedroht. Eine "vollständige Entkoppelung" von China sei unter gewissen Umständen eine "Politik-Option", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er widersprach damit seinem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Dieser hatte am Mittwoch bei einer Kongressanhörung gesagt, China halte sich an die Vorgaben eines im Januar besiegelten Teilhandelsabkommens zwischen beiden Ländern. Der Aktienmarkt wird angeführt von den Energiewerten, die im Gefolge der Ölpreise im Schnitt um 0,7 Prozent zulegen. Im Dow verbessern sich Chevron um 1 Prozent und Exxon Mobil um 0,7 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen haben am Freitag fester geschlossen. Die Märkte befanden sich im Griff des sogenannten Hexensabbat, der häufig von erhöhter Volatilität geprägt ist, am Berichtstag aber tendenziell stützte. Daneben verlief der Handel weiterhin im Spannungsfeld zwischen Geldschwemmen durch die Notenbanken und Angst vor einer zweiten Welle beim Coronavirus. Vor allem in den USA bereiten der Anstieg der Neuinfektionen auf neue Rekordniveaus in einigen Staaten Sorgen. Dazu hat US-Präsident Donald Trump betont, man könnte sich auch komplett von China abkoppeln, was bei Freunden der Globalisierung nicht gut ankommt. Weiter im Blick stand Wirecard. Die Aktie brach am zweiten Tag in Folge ein und verlor 35,3 Prozent auf 25,82 Euro. Zeitweise stützend wirkte die Nachricht, dass CEO Markus Braun seinen Rücktritt erklärte. Das Unternehmen hatte am Donnerstag bereits COO Jan Marsalek bis Ende des Monats suspendiert. Kurzfristig stützend für die Aktie wirkten auch die angeblich "konstruktiven" Gespräche mit den kreditgebenden Banken. Für Knorr-Bremse ging es 3,5 Prozent nach unten. Laut der FAZ sowie gleichlautenden Angaben aus dem Handel soll Großaktionär Heinz Herrmann Thiele 8 Millionen Aktien platziert haben. Der Verkauf der Stücke dürfte im Zusammenhang mit dem aktuellen Engagement von Thiele in der Lufthansa-Aktie im Zusammenhang stehen. Soweit bekannt hält Thiele derzeit 15 Prozent der Lufthansa-Aktien und könnte möglicherweise Pläne hegen, die Beteiligung auszubauen. Thiele hat sich gegen das Rettungspaket des Bundes für die Airline ausgesprochen. Lufthansa stiegen um 3,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8.21 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1194 -0,10% 1,1209 1,1229 -0,2% EUR/JPY 119,66 -0,15% 119,85 119,87 -1,9% EUR/CHF 1,0653 -0,06% 1,0656 1,07 -1,9% EUR/GBP 0,9054 +0,37% 0,9012 0,9035 +7,0% USD/JPY 106,90 -0,07% 106,92 106,74 -1,7% GBP/USD 1,2366 -0,44% 1,2438 1,24 -6,7% USD/CNH (Offshore) 7,0755 -0,11% 7,0784 7,0771 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.332,76 -0,33% 9.309,01 9426,26 +29,4%

Der Euro fällt unter die Marke von 1,12 Dollar und notiert aktuell bei rund 1,1190 Dollar. Beobachter verweisen auf die Unsicherheit um das geplante Corona-Hilfspaket der EU. Eine Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag hat noch keinen Durchbruch gebracht. Die Beratungen sollen Mitte Juli fortgesetzt werden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen hat sich am Freitag im Verlauf eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Zunächst war sie noch eher uneinheitlich gewesen, weil es von der Nachrichtenseite an Impulsen fehlte und auch die US-Aktien keine klare Vorgabe geliefert hatten. Die Anleger wägten weiter die sich insbesondere aus der Coronavirus-Krise und den US-chinesischen Spannungen ergebenden Risiken gegen die massiven Konjunkturstimuli und die damit verbundenen Konjunkturerholungshoffnungen ab. Offenbar überwog zum Wochenausklang am Ende dann doch wieder letzteres. Tokyo Electron gewannen 7,1 Prozent, nachdem das Halbleiterunternehmen einen 11-prozentigen Anstieg des Nettogewinns für das laufende Fiskaljahr prognostiziert hatte dank einer anziehenden Chip-Nachfrage. In diesem Sog verteuerten sich Branchenwerte wie Advantest und Renesas Electronics um 2,5 bzw 1,1 Prozent. In Hongkong waren Aktien aus dem Telekomsektor gesucht. Hintergrund sind Hoffnungen auf einen beschleunigten 5G-Ausbau, nachdem die USA gegenüber dem dafür besonders wichtigen chinesischen Technologieriesen Huawei zuletzt moderatere Töne angeschlagen haben. Der Kurs des Smartphone-Zulieferers AAC Technologies lag im Späthandel 6,4 Prozent höher, während die Mobilfunkbetreibertitel China Mobile und China Unicom 1,2 bzw 1,8 Prozent höher umgingen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BMW und Daimler gehen bei automatisiertem Fahren getrennte Wege

BMW und Daimler werden bei der Entwicklung für die nächste Stufe des automatisierten Fahrens nun doch nicht kooperieren. Die Zusammenarbeit in dem wichtigen Zukunftsgeschäft werde vorerst ausgesetzt, teilten die beiden Premiumautohersteller mit. BMW und Daimler wollen sich jeweils auf die eigenen Entwicklungspfade - auch mit den bestehenden oder neuen Partnern - fokussieren. Eine spätere Zusammenarbeit sei aber weiter möglich.

Moody's warnt vor Ablehnung des Lufthansa-Rettungspakets

Die Ratingagentur Moody's hat davor gewarnt, dass eine Ablehnung des Stabilisierungspakets durch die Aktionäre der Deutschen Lufthansa AG negative Folgen für die Bonität der Fluggesellschaft haben könnte. Die aktuelle Bonitätseinstufung mit "Ba1" gehe davon aus, dass die Rettungsmaßnahmen der Regierung umgesetzt werden, teilte die Ratingagentur mit. Der Druck auf das Rating werde ansonsten sehr beträchtlich sein.

RWE: Innogy-Übertragung bis Ende Juni abgeschlossen

Der Milliarden-Tausch zwischen den Energieversorgern RWE und Eon steht kurz vor dem Abschluss. Am Dienstag, den 30. Juni folge der Schlussakkord der Transaktion, sagt Konzernchef Rolf Martin Schmitz laut dem vorab veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung. Dann kämen Mitarbeiter sowie Anlagen der ehemaligen Konzerntochter Innogy wieder zu RWE, darunter Windkraft- und Solaranlagen, Wasserkraft, Biomasse, Biogas und die Gasspeicher.

Bilanzskandal bringt Wirecard-CEO Braun zu Fall

Nach dem Betrugsvorwürfen gegen Wirecard ist Vorstandschef Markus Braun nicht mehr zu halten. Der CEO, der mit einem Anteil von 7 Prozent gleichzeitig größter Einzelaktionär der Wirecard AG ist, sei im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, teilte der DAX-Konzern mit. Braun sprach von einem "persönlichen Entschluss". Seinen Posten übernimmt mit sofortiger Wirkung James Freis, der erst am Vortag vorzeitig zum Compliance-Vorstand bestellt worden ist.

Wirecard spricht mit Banken über Kreditlinien

Wirecard arbeitet an der Abwendung der drohenden Kündigung von milliardenschweren Krediten. Der Konzern führe "konstruktive Gespräche" mit den kreditgebenden Banken über die Fortführung der Kreditlinien und die weitere Geschäftsbeziehung, teilte der von einem Bilanzskandal erschütterte DAX-Konzern mit.

DWS will Wirecard und Ex-Wirecard-Chef Braun verklagen

Die Fondsgesellschaft DWS macht Ernst und geht rechtlich gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard und dessen Ex-Chef vor. "DWS wird Wirecard und Markus Braun persönlich verklagen", sagte ein DWS-Sprecher dem Handelsblatt. Was für eine Klage genau die Fondsgesellschaft einreichen will, wollte der Sprecher nicht konkretisieren. Es dürfte aber vor allem um Schadenersatz gehen, schreibt die Zeitung. Am Vortag hatte die DWS nach einem beispiellosen Einbruch des Aktienkurses um knapp 62 Prozent mitgeteilt, dass sie rechtliche Schritte prüfen werde.

Heil gegen betriebsbedingte Kündigungen bei Galeria Karstadt Kaufhof

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof aufgefordert, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. 6.000 Mitarbeiter bangten um ihre Existenz, erklärte Heil nach Angaben seines Ministeriums in Berlin. Bei der geplanten Schließung von maximal 62 der 172 Filialen müsse die Sicherheit der Arbeitsplätze in den Blick genommen werden. "Dazu gehört es, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten und für die von der Schließung bedrohten Filialen Zukunftskonzepte zu entwerfen."

RIB Software steigt bei chinesischem Softwareunternehmen ein

Die RIB Software SE kauft für 28,57 Millionen US-Dollar 51 Prozent der Anteile am chinesischen Softwareunternehmen Bochaosoft. Bochaosoft ist ein Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Entwurfs-, Bau- und Wartungsphasen im Ingenieur- und Baubereich. Das Unternehmen - mit Hauptsitz in Peking und mit mehr als 350 Mitarbeitern - arbeitet für 90 Prozent aller chinesischen Ingenieur- und Designbüros und für 60 Prozent der chinesischen, staatseigenen Unternehmen im Baubereich, wie RIB Software mitteilte.

Sanofi und Regeneron erhalten in China Zulassung für Dupixent

Die Pharmakonzerne Sanofi und Regeneron haben in China von der Zulassungsbehörde die Genehmigung zum Verkauf des Dermatitis-Mittels Dupixent erhalten. Das Medikament dürfe nun bei erwachsenen Patienten angewendet werden, bei denen andere Therapien nicht angezeigt sind, teilten die Unternehmen mit.

