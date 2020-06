Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed startet Analyse der Corona-Auswirkungen auf Banken

Die US-Notenbank Fed will bei ihrem Stresstest auch die möglichen Folgen der grassierenden Pandemie analysieren. Dabei sollen die Banken ihre Widerstandsfähigkeit in der Corona-Krise unter drei verschiedenen Szenarien unter Beweis stellen, teilte die Notenbank mit. Das Ergebnis soll am 25. Juni vorgestellt werden, dabei soll aber nicht auf das Abschneiden einzelner Banken eingegangen werden.

Merkel sieht nach Gipfel zu Corona-Hilfsplan noch "ganze Reihe von Fragen"

Nach dem EU-Gipfel sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch großen Verhandlungsbedarf bei dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Hilfsplan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. "Es gibt noch eine ganze Reihe von Fragen", sagte Merkel nach einer Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs. "Die Brücken, die wir noch zu bauen haben, sind groß." Sie und ihre Kollegen hätten beschlossen, Mitte Juli die Beratungen fortzusetzen.

Lagarde warnt Gipfel vor Scheitern von Corona-Hilfspaket

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat die EU-Staaten vor einem Scheitern der Verhandlungen zum Corona-Hilfspaket gewarnt. Die bisherige Antwort der EU auf die Krise habe Zeit gewonnen und den Weg für einen Aufschwung bis Jahresende geebnet, sagte Lagarde nach Angaben aus EU-Kreisen beim Videogipfel der Staats- und Regierungschefs. Die Märkte hätten positiv darauf reagiert, aber ein Scheitern könne dies umkehren.

EU-Gipfel soll Mitte Juli in Brüssel über Corona-Hilfsplan befinden

Angesichts noch weit auseinander liegender Positionen wollen Europas Staats- und Regierungschefs erneut Mitte Juli über den Corona-Hilfsplan der EU-Kommission beraten. Dann sei erstmals seit Beginn der Pandemie wieder ein Gipfel in Brüssel geplant, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel nach Video-Beratungen der Staats- und Regierungschefs. Er werde bis dahin konkrete Vorschläge machen, "um zu versuchen, eine Entscheidung zu treffen".

Niederlande bezweifeln EU-Einigung auf Corona-Hilfsfonds im Juli

Eine Einigung der EU-Staaten auf den geplanten Corona-Hilfsfonds bei einem Gipfeltreffen im Juli ist nach Ansicht der niederländischen Regierung zweifelhaft. "Es ist unsicher, ob wir es dann abschließen oder ob wir mehr Sitzungen brauchen", sagte der niederländische Regierungschef Mark Rutte nach einem EU-Gipfel zu dem Thema. Es sei auch offen, ob zusätzliche Sitzungen "im Sommer oder später" stattfinden sollten.

DIHK fordert bei EU-Hilfsfonds mehr Finanztransparenz

Anlässlich des virtuellen Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs hat die deutsche Industrie mehr Klarheit bei der Finanzierung angemahnt. "Sowohl die Finanzquellen als auch der Tilgungszeitraum müssen angemessen sein und die Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten der Krisenbewältigung im Blick haben", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Die diskutierten Unternehmenssteuern als neue EU-Eigenmittel lehnte er ab, da diese Betriebe in ihrer Wettbewerbsfähigkeit ausbremsen würden.

Corona-Pandemie beschert Krankenkassen Defizit

Die Corona-Pandemie hat der Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland ein spürbares Defizit gebracht: Die 105 Kassen haben in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres rund 1,3 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. "Die Pandemie wirkt sich auch auf die Finanzen der Krankenkassen aus", erklärte Minister Jens Spahn.

LBBW: Weidmann-Anhörungen vor Bundestag gute Lösung

Die Landesbank Baden-Württemberg hält die sich abzeichnende vierteljährliche Anhörung von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann im Finanzausschuss des Bundestags für eine gute Lösung im Streit um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Staatsanleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB). "Herr Weidmann darf sicherlich für sich in Anspruch nehmen, in dieser Angelegenheit den EZB-Rat zu vertreten, das heißt, das Verfassungsgericht dürfte akzeptieren, dass seine Forderung nach einer Erklärung des EZB-Rats hinsichtlich der Anleihekäufe gegenüber dem Bundestag erfüllt ist", schreibt Chefvolkswirt Uwe Burkert in einem Kommentar.

AfD unterliegt mit Eilantrag gegen Erwähnung in Verfassungsschutzbericht

Das Bundesinnenministerium darf die AfD-Gliederungen "Flügel" und "Junge Alternative" im Verfassungsschutzbericht als Verdachtsfälle aufführen. Außerdem sei es rechtmäßig, das geschätzte rechtsextremistische Personenpotenzial der AfD in die entsprechende Statistik des Berichts aufzunehmen, entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in einem Eilverfahren. Damit bestätigte das Gericht die Vorinstanz.

EU-Gipfel verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland

Der EU-Gipfel hat die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise um ein weiteres halbes Jahr verlängert. "Wir haben im Rat entscheiden, dass die Sanktionen nochmal um sechs Monate verlängert werden", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin im Anschluss an den Videogipfel der EU-Staats und Regierungschefs. Bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarung habe es keine ausreichenden Fortschritte gegeben.

Defizit in der US-Leistungsbilanz stagniert im ersten Quartal

Das Defizit in der US-Leistungsbilanz hat sich im ersten Quartal 2020 kaum verändert. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Minus 104,2 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 103,0 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, wurde das Defizit für das vierte Quartal 2019 auf 104,3 Milliarden Dollar nach unten revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 109,8 Milliarden Dollar genannt worden war.

Deutschland und Frankreich warnen Iran vor weiterer Eskalation

Deutschland und Frankreich haben den Iran vor einer weiteren Eskalation im Atomstreit gewarnt. Teheran solle sich "endlich konstruktiv" verhalten und "zügig" deeskalieren, forderte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin. Nach wie vor sei das von den USA aufgekündigte Atomabkommen die beste Grundlage um zu verhindern, dass der Iran an Atomwaffen komme.

Trump kündigt neuen Anlauf zur Abschaffung von "Dreamer"-Programm an

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Anlauf zur Abschaffung des "Dreamer"-Programms zum Schutz junger Einwanderer vor Abschiebung angekündigt. Seine Regierung werde nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs vom Vortag "verbesserte" Dokumente vorlegen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Mit der Entscheidung des Supreme Court sei noch "nichts gewonnen oder verloren".

Spanien korrigiert Corona-Todeszahlen nach oben

Die spanische Regierung hat die Zahl der Corona-Toten am Freitag deutlich nach oben korrigiert auf nun 28.313 Todesfälle. Im Vergleich zum Mai sei die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle im Juni aber deutlich zurückgegangen auf zuletzt zwei Tote am Mittwoch, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Zuvor war die Veröffentlichung der Todes-Zahlen aufgrund einer Umstellung der Datenerhebung für zwölf Tage ausgesetzt gewesen. Anfang Juni war die Gesamtzahl der Corona-Toten noch mit 27.136 angegeben worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Apr Einzelhandelsumsatz -26,4% gg März

Kanada Apr Einzelhandelsumsatz ex Kfz -22,0% gg März

