NEW YORK (Dow Jones)--Apple macht fast ein Dutzend Einzelhandelsgeschäfte in vier US-Bundesstaaten dicht. Damit werde auf einen Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus in den Regionen reagiert, teilte der iPhone-Hersteller mit. Apple hatte die Geschäfte erst vergangenen Monat nach dem langen Lockdown wieder geöffnet. Apple wolle mit dem Schließen der Läden Vorsicht walten lassen, sagte ein Sprecher.

June 19, 2020 13:28 ET (17:28 GMT)

