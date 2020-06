Ist Wirecard (WKN: 747206) bald insolvent? Der Markt scheint diese Option derzeit tatsächlich einzupreisen. Fakt ist: Mit einem großen Knall haben sich die Träume der Wirecard-Investoren am Donnerstag, den 18.06.2020, in Luft aufgelöst. Um katastrophale 65 % brach der Kurs der Wirecard-Aktie an diesem Tag in sich zusammen (Stand für diese und alle weiteren Zahlen: 19.06.2020). Bei der Anleihe, die bis zum Jahr 2024 läuft, sieht es nicht besser aus. Hier sprang die Rendite innerhalb kürzester Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...