MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Als siebtes Land der Welt hat Mexiko die Marke von 20 000 Todesopfern infolge der Corona-Krise überschritten. Nach Angaben der Regierung des nordamerikanischen Landes vom Freitag (Ortszeit) stieg die Anzahl registrierter Todesopfer nach Covid-19-Erkrankung im Vergleich zum Vortag um 647 auf 20 394. Mehr als 170 000 Infektionen mit dem Coronavirus wurden demnach inzwischen festgestellt.



Mehrere lateinamerikanische Länder gehören derzeit zu den Brennpunkten der globalen Pandemie - fast vier Monate, nachdem die ersten Fälle in der Region erfasst wurden. Brasilien steht mit offiziell mehr als einer Million Infizierten und knapp 49 000 Toten in beiden Kategorien weltweit nur noch hinter den USA.



Mexiko hat innerhalb Lateinamerikas die zweitmeisten Todesopfer und - nach Brasilien, Peru und Chile - die viertmeisten Infektionen zu beklagen. Allerdings werden dort äußerst wenige Menschen auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Nach Zahlen, die von Forschern der englischen Oxford-Universität zusammengetragen wurden, lag die Zahl der täglich durchgeführten Tests in Mexiko zuletzt bei 3,03 pro 1000 Einwohner - in Deutschland waren es 60,03 und in Peru 6,26./nk/DP/fba

