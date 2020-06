Nachdem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young am Donnerstag Vormittag bekannt gab, dass für die in der Bilanz ausgewiesenen 1,9 Mrd. Euro Eigenkapital kein glaubhafter Beweis erbracht werden konnte, ging der einstige Überflieger in den Sturzflug über. Minus 60 Prozent war die Bilanz vom Donnerstag. Am Freitag kamen weitere 30 Prozent dazu. Da dürften Short-Spekulanten Millionen verdient haben.

