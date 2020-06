In den Top 50 Tagesumsätzen von DAX-Titeln 2020 ist nach dieser Woche Wirecard auf Rang 1 und 2. Am gestrigen Verfallstag gab es vier starke neue Einträge in den DAX Top 50 Tagesvolumina auf Einzeltitelbasis,SAP ist nun mit 3 Einträgen hinter den 2 Wirecard-Einträgen, interessant auch, dass die Wirecard-Volumina amVerfallstag doch deutlich zurückgekommen sind. Das liegt aber vor allem an Preiseffekten. SAP Rang 3 2753219805 LINDE Rang 13 1928049310 Wirecard Rang 15 1895684961 Siemens Rang 34 1378475237 1. 28.04.20 Wirecard 3511587238 2. 18.06.20 Wirecard 3164000775 3. 19.06.20 SAP 2753219805 4. 12.03.20 SAP 2475895518 5. 16.03.20 SAP 2367772993 (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.06.)

