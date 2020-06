Wow, das ging schnell! Erst am Donnerstag wurde der Amerikaner John Freis in den Wirecard-Vorstand berufen. Er sollte sich insbesondere um den Bereich compliance kümmern, was ja in den Monaten davor immer wieder Thema war. Nach dem Urknall am Donnerstag und Freitag wurde Freis bereits befördert: Er ist Nachfolger von Mr. Wirecard Markus Braun als CEO.

Geschenk für Wirecard-Aktionäre: Angesichts der dramatischen Entwicklung bei Wirecard haben wir die Aktie genau unter die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...