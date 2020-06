Der Aktienmarkt war zuletzt in einem quasi manisch-depressiven Zustand. Anfang Juni ist er aufgrund der Freude über die neu gestartete US-Wirtschaft sprunghaft angestiegen. Außerdem sorgte der Bericht über den Stellenzuwachs am Arbeitsmarkt für Wohlwollen. Dann ist der Markt jedoch wieder abgerutscht. Grund dafür waren die düsteren Aussichten der Federal Reserve. Die wollen nun die Zinssätze bis mindestens 2022 auf null halten. Was bedeutet das alles? Dass man Aktien großer Unternehmen aufkaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...