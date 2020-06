Das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich hat mit CORUM Origin letztes Jahr den Number One Award für die beste Produkteinführung in Österreich erhalten. Nun kommt ein weiterer Fonds auf den österreichischen Markt. Im Interview mit Herrn Puzin die wichtigsten Infos zum neuen Produkt. Was unterscheidet CORUM XL von CORUM Origin? Der Fonds investiert im Gegensatz zu CORUM Origin auch in gewerbliche Immobilien außerhalb der Eurozone. Somit kann der Fonds auch von Währungsschwankungen profitieren. CORUM XL verfolgt das Ziel, seinen Investoren eine jährliche Dividendenrendite von mindestens 5 Prozent auszuschütten. Anleger können schon ab einer Veranlagungssumme von 189 Euro (inklusive Kosten und Zeichnungsgebühren) ...

