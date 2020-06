Golf spielen - alles Sport oder was?

Sie sind jung und wollen einen schönen Sport in mitten der Natur ausüben? Spielen Sie Golf! Und wenn Sie schon "in den besten Jahren" sind und sich an der frischen Luft bewegen wollen - spielen Sie Golf!

"Du spielt Golf? Du hast wohl keinen …." Sie kennen diesen Ausspruch. Einer der vielen Klischees dieser Sportart. Ja, Sie haben richtig gelesen: Sportart! Und wenn man diese auch richtig ausübt, gehört Golf neben Stabhochsprung unter anderem zu den kompliziertesten und koordinationsstärksten Sportarten, die sich die Menschheit ausgedacht hat. Vor allem eine sehr vielseitige. Denn die Bewegungsabläufe sind höchst komplex. Einen Ball von A nach B gezielt zu schlagen, hängt von vielen Faktoren ab. Schlägerwahl, Ballposition, Schwunggeschwindigkeit und Schlagtechnik des Spielers sind nur ein paar wenige.

Bildquelle: Pixabay / Pexels

Wer noch nie einen Golfschläger in der Hand hatte und zudem einen Ball auch richtig getroffen hat, sollte aufhören seine Freunde wegen deren Golfspiels zu belächeln. Wussten sie, dass ein einziger Golfschwung bis zu 124 Muskeln beansprucht? Zudem nahezu den gesamten Bewegungsapparat. Auf einer 18-Loch-Runde, die im Durchschnitt etwa vier Stunden dauert und während der eine Distanz von gut acht bis zehn Kilometern zurückgelegt wird, verbrennt der Körper circa 1.300 Kalorien - mehr als bei zwei Stunden Tennis oder einer Stunde Joggen. Ebenso interessant: Die im Alter natürlich nachlassenden koordinativen Fähigkeiten werden somit beim Golfen gut beansprucht und bleiben somit länger erhalten. Diverse Studien haben herausgefunden, dass sich bei Golfern, die mehrere Stunden auf den Platz unterwegs sind, der Cholesterinspiegel um 10-15 Prozent reduziert. Ein weiterer Vorteil dieser Outdoor-Sportart - das geringe Verletzungsrisiko im Vergleich zu Skifahren oder Reiten. Fassen wir zusammen: Golf ist Sport und fördert die eigene Gesundheit.

