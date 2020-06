FRANKFURT (Dow Jones)--Der angeschlagene DAX-Konzern Wirecard holt sich in seiner Krise Unterstützung. Die Investmentbank Houlihan Lokey werde gemeinsam mit dem Unternehmen "einen Plan zur nachhaltigen Finanzierungsstrategie des Unternehmens entwickeln", erklärte Wirecard in einer am späten Freitagabend veröffentlichten Mitteilung. Man stehe derzeit in Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium.

Zuvor hatte am Abend die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit von Wirecard um sechs Stufen auf "B3" von "Baa3" gesenkt und stuft diese nun als "hochspekulative Anlage" ein. Moody's verwies zur Begründung auf den laufenden Bilanzskandal und erklärte, dass die Wirtschaftsprüfer keine Belege für Treuhandgelder in Höhe von 1,9 Milliarden Euro finden konnten und Hinweise auf Bilanztäuschung sehen. Die Verschiebung des Testats könnte einen Zahlungsausfall Wirecards und einen hohen und unmittelbaren Refinanzierungsbedarf auslösen. Moody's prüft eine weitere Herabstufung der Bonität.

