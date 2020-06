Unterföhring (ots) - Über diese Preisverleihung darf gelacht werden: "Der Deutsche Comedypreis" geht neue Wege und kommt zu SAT.1 - und das für mehrere Jahre. In einer großen TV-Gala ehrt SAT.1 diesen Herbst live Deutschlands beste Komikerinnen und Komiker, zeichnet die besten Comedyshows und -serien aus, prämiert die herausragendsten Schauspielerinnen und Schauspieler in Comedy-Serien und feiert die besten Comedy-Programme und Newcomer der Szene.SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Wenn das mal kein Match ist! SAT.1 gilt seit Jahren als erste Anlaufstelle für Comedy im deutschen Fernsehen und ist die Heimat für die besten und erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler dieses Fachs. 'Der Deutsche Comedypreis' feiert und ehrt dieses Genre über alle Sender und Plattformen hinweg und wird ab Herbst dort verliehen, wo man ohnehin immer gut Lachen hat - nämlich bei uns in SAT.1. Und das ist ausnahmsweise kein Scherz."Ralf Günther, Geschäftsführer des Köln Comedy Festivals: "Das ist für mich die beste TV-Hochzeit des Jahres! 'Der Deutsche Comedypreis' und SAT.1 sind ein absolutes Dreamteam und gehören ab jetzt zusammen - in witzigen, wie in lustigen Zeiten. Wir versprechen eine runderneuerte Comedypreis-Gala, mit vielen Entertainment-Highlights und frischen Show-Ideen, ohne die Ernsthaftigkeit der Preisverleihung zu verlieren. Das Köln Comedy Festival freut sich wieder riesig auf das jährliche Klassentreffen der Comedy- und Entertainmentbranche - und das ab jetzt in SAT.1.""Der Deutsche Comedypreis" ist eine Veranstaltung des Köln Comedy Festivals und wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1 produziert."Der Deutsche Comedypreis 2020" - im Herbst live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: ComedypreisBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4629831