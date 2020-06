Eine Methode, um die Erfolgsaussichten digitaler Produkte vorab realistisch einzuschätzen, ist das sogenannte Smoke-Testing. Welche Fallstricke es bei der Umsetzung zu vermeiden gilt, erklärt unser Gastautor. Die Statistik besagt, dass neun von zehn Produktinnovationen scheitern. Die mit Abstand häufigste Ursache: Für das angebotene Produkt gibt es am Zielmarkt keinen Bedarf. Um ein solches Szenario nach Möglichkeit zu vermeiden, sollten Unternehmen bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen und Produkte den potentiellen Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Was ist Smoke-Testing eigentlich? Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...