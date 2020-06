BERLIN (dpa-AFX) - Die Generalsekretäre von SPD und CDU haben sich gegen eine weitere große Koalition nach der nächsten Bundestagswahl ausgesprochen. "Jenseits der Corona-Krise sind die Gemeinsamkeiten mit CDU und CSU einfach aufgebraucht. Da geht nichts mehr voran", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der "Bild am Sonntag". CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak betonte: "Für die Union gibt es mit dieser SPD keine Zukunftsoption. Sie entwickelt sich immer mehr zu einer linken, ideologischen Partei." Die SPD laufe lieber Grünen und Linken hinterher als zukunftsfähige Politik zu machen. "Es kann deshalb für die Union kein Ziel sein, mit der SPD zusammenzuarbeiten."



Klingbeil sagte, er beobachte mit Sorge, dass es in der Union einen harten Richtungsstreit um die Zeit nach Angela Merkel gebe. "Der mögliche CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will den Sozialstaat abbauen."/zeh/DP/fba

