Der DAX verharrt auf hohem Niveau und hat in der neuen Woche durchaus gute Chancen für deutliche Kursbewegungen. EURCHF hingegen steht an der Schwelle zur nächsten Abwärtsrally und USDCAD muss sich am Ende eines Dreiecks für eine Richtung entscheiden. DAX mit hoher Range in die neue Woche Tickmill-Analyse: DAX in Seitwärtsrange Der deutsche Leitindex kann sich nach dem bestandenen Test des Supports um 11.600 Punkte derzeit auf relativ hohem Niveau ...

