Es ist noch gar nicht lange her, da habe sich die Anleger an den Börsen Sorgen um die Lufthansa Aktie gemacht. Diese fiel gefährlich in Richtung null Euro und nur ein beherztes Eingreifen des Staates (Rettungspaket) konnte eine Stabilisierung erwirken. Wenige Wochen später trifft es den nächsten DAX-Wert, nämlich Wirecard. Auch hier stürzt der Aktienkurs ...

