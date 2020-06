21.06.2020 - Die Lufthansa AG (ISIN: DE0005419105) verhandelte mit der Bundesregierung, erreichte ein Rettungspaket aus stiller Beteiligung, Darlehen und Aktienzeichnung und bog ihr zu hoch erscheinende Forderungen der EU Kommission nach Abgabe von Flugslots in München und Frankfurt ab. Man einigte sich auf letztendlich 24 Slots - ein geringer Preis für den überlebenswichtigen Rettungsplan des Bundes und dessen Genehmigung durch die EU-Kommission, wie es schien. Und alle sahen das Rettungspaket so als erledigt, Patient gerettet an. Vergessen wurde dabei, dass eine Aktiengesellschaft den Aktionären ...

