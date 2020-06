Nachdem die Deutsche Bank ihr Geschäft mit strukturierten Wertpapieren zur Disposition gestellt hat, sind in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Produkte fällig gestellt worden. Davon betroffen ist leider auch das Open End-Zertifikat auf den DividendenAdel Eurozone (WKN DM1DVA), das am kommenden Mittwoch (24. Juni) zurückgezahlt wird - analog zum Referenz-Stand des Solactive DividendenAdel Eurozone Index. Klar besser als die Indices Für mich als Initiator des Index ist das natürlich traurig - gerade weil die Strategie sich bewährt hat. Denn seit dem Primärmarkt-Start des Zertifikats am 1. Februar 2017 stehen unter dem Strich rund 20% Wertzuwachs. Der iShares-ETF auf den EURO STOXX kommt im selben Zeitraum nur auf ein Plus von 11% ....

