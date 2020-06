Das Wirkstoffforschungsunternehmen aus Hamburg ist derzeit ein ganz heißes Eisen auf dem Wertpapiermarkt! Hier dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen ein krasser Schub nach oben abzeichnen, der für Anleger sehr interessant wird. Derzeit steht die Aktie auf 25,33 Euro und zeigt mit einem fetten Plus Richtung Himmel! Dieses hat am Freitag 2,43 Prozent und 0,60 Euro betragen.

Anleger-Tipp: Erfolgsautor und Finanzguru Robert Kiyosaki verrät jetzt auch Privatanleger, wie er es geschafft hat, 19 Jahre früher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...