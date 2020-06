WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zu Donald Trumps Wahlkampf in Tulsa:



"Die Pandemie durchkreuzt gerade Donald Trumps Plan, mit einer starken Wirtschaft im Wahlkampf zu punkten. In Umfragen liegt Herausforderer Joe Biden deutlich vorne. Besiegt ist Trump deshalb allerdings noch nicht, denn gewählt wird erst in gut vier Monaten. Die Amerikaner haben am 3. November die Wahl zwischen zwei alten weißen Männern. Eine Option auf die Zukunft sieht anders aus. Immerhin verspricht Biden eine Rückkehr zu einer berechenbaren US-Politik. Allein das wäre ein Grund, ihm die Stimme zu geben."/be/DP/fba

