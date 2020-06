Der Energieanbieter switch senkt in Österreich die Preise für Strom und Gas per 1. Juli für einen Großteil seiner bestehenden Kunden. "Aufgrund der günstigeren Strom- und Gasbeschaffung können wir die Preise für Bestandskunden senken", sagte der scheidende switch-Geschäftsführer Christian Ammer zur APA.Profitieren würden davon rund zwei Drittel der Kunden. Im Herbst will die Tochter der EnergieAllianzAustria ...

Den vollständigen Artikel lesen ...