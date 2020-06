Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - - Die Zusammenarbeit soll Industriekunden aus den Bereichen Energie und Petrochemie eine Lösung zur lokalen Behandlung von Industrieabwässern liefern- Die strategische Allianz wird die patentierte Zimpro®-Nassluft-Oxidationstechnologie, die von Siemens geliefert und von Ecolog betrieben wird, in lokalen Märkten anbietenECOLOG International, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Dienstleistungen, Technologie, Umweltlösungen, Logistik, Ingenieur- und Bauwesen, und Siemens Energy's Water Solutions, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen zur Abwasserbehandlung, bündeln ihre Kräfte, um der Wasser- und Abwasserindustrie eine effiziente und serviceorientierte Lösung anzubieten. Siemens, als eine hochvertraute Marke im Bereich der Abwasserbehandlungslösung, in Kombination mit Ecolog's Portfolio an integrierten Dienstleistungen - einschließlich seines "Entwurf, Konstruktion und Betrieb" Modells - bilden ein starkes Team und ein überzeugendes Wertversprechen für Kunden und Endnutzer.Industrielles Abwasser ist ein rasch wachsender Abfallstrom der Prozessindustrie und Energiewirtschaft, der sich negativ auf die Umwelt und die Wasserressourcen auswirkt. Da im industriellen Bereich das Volumen und die Komplexität des Abwassers zunimmt, ist es von großer Bedeutung, effektive Lösungen zu nutzen, um sowohl die Prozessanforderungen als auch die Umweltvorschriften zu erfüllen.Die Integration der Siemens-Lösungen Zimpro® Nassluftoxidation und PACT® für die biologische Behandlung als Teil der von Ecolog angebotenen Gesamtdienstleistungen für die Abwasserbehandlung führt zu mehr Effizienz und lokaler Wertschöpfung. Ziel der Partnerschaft ist es, Projekte zu identifizieren und zu entwickeln, bei denen diese Technologie einen entscheidenden Unterschied machen kann, insbesondere in den Bereichen mit niedrigen Schadstoffgrenzwerten und der Wiederverwendung von Abwasser. Den Kunden wird dabei die Möglichkeit gegeben, die Integration, den Bau und den Betrieb der Anlage komplett auszulagern.Ali Vezvaei, Group CEO von Ecolog International, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "Wir folgen dem Ruf unserer Kunden, fortschrittliche und integrierte Lösungen vor Ort anzubieten und es ihnen zu ermöglichen, sich auf das Produktions- und Produktivitätsmanagement und weniger auf Abfallmanagement und Nebenströme zu konzentrieren. Einen starken und gleichgesinnten Partner wie Siemens Energy zu haben, optimiert unser Dienstleistungsportfolio und wir können damit unseren Kunden erstklassige Lösungen anbieten."Anthony Pink, CEO von Siemens Water Solutions sagte: "Abwasser muss einen komplexen, energieintensiven Prozess durchlaufen, um den erforderlichen Reinheitsgrad zu erreichen. Die spezialisierte Technologie von Siemens Energy unterstützt diesen Prozess. Unsere Vereinbarung mit Ecolog erweitert unser Angebot an Schlüsseltechnologien zur Abwasserbehandlung und um eine umfangreiche Erfahrung im Abwasserbereich. Damit können wir gemeinsam die Anforderungen unserer Kunden auf breiterer Basis bedienen."Pressekontakt:Ecolog InternationalPhone.: +971(0)42994500press@ecolog-international.comwww.ecolog-international.comOriginal-Content von: Ecolog International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135889/4630086