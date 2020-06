Der dreifache Verfallstag ist abgearbeitet und die Börse kann sich nun wieder auf eigene Impulse und Wirtschaftsdaten konzentrieren. Was darf man hier zum Start der Kalenderwoche 26 erwarten? Kurzer DAX-Rückblick Wie bereits in der Wochenendanalyse angemerkt, nahm die Volatilität zum Wochenausklang hin stark ab. Mit 128 Punkten Schwankungsbreite zeigte der DAX am eigentlichen Verfallstag kaum Impulse auf. Dies spricht für eine Nivellierung der Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...