FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US D.ARIST.ETF D 0.283 EURVBO XFRA KYG2029E1052 CGN MINING CO.LTD HD-,01 0.001 EURTQIA XFRA US87927Y1029 TELECOM ITALIA ADR 1 0.098 EURSGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.037 EUR58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.054 EURWR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.107 EURSGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.037 EURW1U XFRA KYG9463P1081 WASION HOLDINGS HD-,01 0.023 EURK7A XFRA KYG525741032 KINGDOM HLDGS LTD HD-,01 0.008 EURFMNB XFRA IT0003856405 LEONARDO S.P.A. EO 4,40 0.140 EURTQIR XFRA IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 0.028 EURTQI XFRA IT0003497168 TELECOM ITALIA 0.010 EURTZ8 XFRA IT0003027817 IREN S.P.A. EO 1 0.093 EURTOB XFRA IT0003007728 TOD'S SPA EO 2 0.600 EURCWH XFRA IT0001431805 DEA CAPITAL S.P.A. 0.100 EURAKTA XFRA ID1000106602 PT ANEKA TAMBANG RP 100UTY XFRA ID1000058407 UTD TRACTORS RP 250 0.051 EUR0JM XFRA ID1000108103 JASA MARGA (PERSERO)RP500 0.001 EURNEM XFRA DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N. 0.280 EURKU2 XFRA DE0006204407 KUKA AG 0.150 EUREIN3 XFRA DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. 1.400 EURDTE XFRA DE0005557508 DT.TELEKOM AG NA 0.600 EURTVL XFRA CNE1000004J3 TRAVELSKY TECHNOLOGY HYC1 0.036 EURSGJH XFRA CNE1000004C8 SINOPEC SHANGHAI H YC 1 0.015 EURPC6 XFRA CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 0.008 EURICK XFRA CNE1000003G1 IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 0.033 EURGRCH XFRA CNE100000379 GUANGSHEN RAILWAY H YC 1 0.008 EURGRV XFRA CNE100000338 GREAT WALL MOTOR H YC 1 0.032 EURD4D XFRA CNE100000312 DONGFENG MOTOR GRP H YC 1 0.031 EUR5BG XFRA CA11777Q2099 B2GOLD CORP. 0.018 EUR2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.105 EURHNN XFRA AU000000HVN7 HARVEY NORMAN HLDGS 0.037 EURKA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.178 EURSPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 1.082 EURWNO XFRA KYG972301090 WISON ENGINEER.SVCS HD-10