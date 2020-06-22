Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 22.06.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 634 internationalen Medien
Der (Noch-) Pennystock und der 1,4 Milliarden-Dollar-Deal!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 888153 ISIN: GB0008025412 Ticker-Symbol: QIG 
Frankfurt
19.06.20
15:34 Uhr
0,410 Euro
+0,030
+7,89 %
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SIG PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIG PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3870,41707:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALTUR INVESTISSEMENT
ALTUR INVESTISSEMENT SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALTUR INVESTISSEMENT SA4,740+0,42 %
MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION2,800-2,78 %
OMEGA DIAGNOSTICS GROUP PLC0,600-3,23 %
SIG PLC0,410+7,89 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,196+1,03 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.