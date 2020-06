FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XDH XFRA KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10

MSK XFRA KYG608371046 MICRP.SCIEN.REGS HD-00001

QIG XFRA GB0008025412 SIG PLC LS-,10

TI8 XFRA FR0010395681 ALTUR INVESTISSEM.EO 2,50

RVKA XFRA GB00B1VCP282 OMEGA DIAGNOST.GR. LS-,04

SIG-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de