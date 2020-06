Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

China plant die Einrichtung einer "nationalen Sicherheitsbehörde" in Hongkong. Diese solle die Einhaltung des geplanten neuen Sicherheitsgesetzes für die Sonderverwaltungszone überwachen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag nach einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses. Der Nationale Volkskongress hatte Ende Mai grünes Licht für die Ausarbeitung des Sicherheitsgesetzes gegeben. Dieses soll laut Xinhua "bald abgeschlossen" sein. Das Gesetz werde "Abspaltung, Untergrabung der Staatsgewalt, Terrorismus und Zusammenarbeit mit feindlichen Mächten" unter Strafe stellen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur. Es werde sämtliche bestehenden Hongkonger Gesetze ersetzen, die mit dem Sicherheitsgesetz in Konflikt stehen könnten. Das Vorhaben hat bereits Massenproteste in Hongkong sowie internationale Kritik ausgelöst. Nach Ansicht von Kritikern wird das neue Sicherheitsgesetz die Bürgerrechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone drastisch beschneiden. Der ehemaligen britischen Kronkolonie waren bei ihrer Übergabe an China 1997 unter dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" für 50 Jahre Sonderrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit gewährt worden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -4,2% gg Vm zuvor: -17,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.086,25 +0,55% Nasdaq-100-Indikation 9.988,50 +0,39% Nikkei-225 22.494,79 +0,07% Hang-Seng-Index 24.515,72 -0,52% Kospi 2.133,30 -0,37% Shanghai-Composite 2.976,11 +0,29% S&P/ASX 200 5.953,00 +0,18%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gut behauptet - In Hongkong geben die Kurse jedoch etwas nach. Hier drückt die politische Entwicklung, denn Peking treibt sein "Sicherheitsgesetz" für die Sonderverwaltungszone voran und plant die Einrichtung einer "nationalen Sicherheitsbehörde" in Hongkong. Die Anleger zeigen sich angesichts von Sorgen über eine zweite Corona-Infektionswelle insgesamt zurückhaltend. Die Börse in Sydney wird gestützt von den schwer gewichteten Bankenwerten. Die Analysten von Morgans erwarten, dass die australischen Großbanken trotz des gedämpften Kreditwachstums im Inland Marktanteile bei der Kreditvergabe zurückgewinnen werden. Für ANZ geht es um 1,9 Prozent aufwärts, nachdem die Analysten ihr Kursziel erhöht und ihre Aktien-Empfehlung auf "Add" angehoben haben. Westpac und NAB gewinnen 0,8 bzw. 1,0 Prozent. Auch hier wurden die Kursziele angehoben. Evolution Mining rücken um 2,7 Prozent vor. Der Minienbetreiber hat aufgrund von Rückschlägen in einer Goldmine seine Produktionsprognose gesenkt und muss Abschreibungen vornehmen. Die Analysten von Macquarie rechnen nun mit einem möglichen Verkauf der Mine.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Fedex ist auf Nasdaq.com um 0,8 Prozent auf 136,60 US-Dollar gefallen. Der US-Logistikkonzern hatte mitgeteilt, dass es eine 370 Millionen Dollar schwere Goodwill-Abschreibung vornimmt, davon 348 Millionen Dollar im vierten Quartal bei der Tochter Fedex Office and Print Services aufgrund rückläufiger Einnahmen und vorrübergehender Ladenschließungen. Hinzu kämen Abschreibungen bei Fedex Supply Chain Distribution System. Die Aktie von Insurance Acquisition profitierte von Berichten über eine mögliche Übernahme des Online-Gebrauchtwagenhändlers Shift Technologies. Bloomberg hatte berichtet, dass eine Transaktion, die das Unternehmen mit mehr als 500 Millionen Dollar bewertet, innerhalb eines Monats angekündigt werden könnte. Die Aktie legte 4,2 Prozent zu auf 12,80 Dollar. Evoke Pharma sprangen um 74 Prozent nach oben auf 4,10 Dollar, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA eine neue Anwendung für das Nasenspray Gimoti genehmigt hat. Das Spray könne zur Linderung der Symptome bei diabetischer Gastroparese eingesetzt werden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.871,46 -0,80 -208,64 -9,35 S&P-500 3.097,92 -0,56 -17,42 -4,11 Nasdaq-Comp. 9.946,12 0,03 3,07 10,85 Nasdaq-100 10.008,64 -0,03 -3,41 14,61 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 3,52 Mrd 1,01 Mrd Gewinner 1.027 1.299 Verlierer 1.930 1.661 Unverändert 86 84

Leichter - Angst vor einer zweiten Corona-Pandemiewelle belastete. Nachdem die Zahl der Neuinfektionen in einigen US-Bundesstaaten Rekordstände erreicht hatte, ohne dass die Behörden deshalb die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wieder verschärft hätten, setzte Apple ein Zeichen und schloss einige Filialen in besonders betroffenen Regionen. Dazu passend warnte die Weltgesundheitsorganisation, dass die Pandemie ein neues und gefährliches Stadium erreicht habe. Die Apple-Aktie sank um 0,6 Prozent, hatte aber im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht. Auch die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China veranlasste die Anleger zum Rückzug. Gesucht waren Pharmawerte. Der Sektor führte den Markt mit einem Plus von 0,9 Prozent an. Größter Kursgewinner im Dow war die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance, die um 5,1 Prozent vorrückte. Steel Dynamics verbesserten sich um 1,5 Prozent. Der Stahlhersteller hatte seine Gewinnerwartung für das zweite Quartal angehoben und damit die Konsensschätzungen übertroffen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 -2,8 0,19 -103,7 5 Jahre 0,31 -1,9 0,33 -161,2 7 Jahre 0,52 -2,1 0,54 -173,0 10 Jahre 0,70 -1,2 0,71 -174,9 30 Jahre 1,46 -2,4 1,48 -160,7

Die Verluste an der Wall Street ließen Anleger zu Staatsanleihen greifen. Steigende Notierungen drückten die Zehnjahresrendite um 1,2 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1203 +0,1% 1,1187 1,1213 -0,1% EUR/JPY 119,75 +0,2% 119,47 119,92 -1,8% EUR/GBP 0,9036 -0,2% 0,9053 0,9015 +6,8% GBP/USD 1,2398 +0,3% 1,2356 1,2440 -6,5% USD/JPY 106,89 +0,1% 106,79 106,94 -1,7% USD/KRW 1211,99 -0,0% 1211,99 1208,93 +4,9% USD/CNY 7,0723 -0,2% 7,0723 7,0781 +1,6% USD/CNH 7,0710 -0,1% 7,0796 7,0749 +1,5% USD/HKD 7,7504 +0,0% 7,7503 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6872 +0,8% 0,6818 0,6865 -1,9% NZD/USD 0,6434 +0,6% 0,6393 0,6424 -4,4% Bitcoin BTC/USD 9.415,26 +1,0% 9.325,65 9.265,51 +30,6%

Der Euro fiel unter die Marke von 1,12 Dollar und notierte im späten US-Handel bei rund 1,1190 Dollar. Beobachter verwiesen auf die Unsicherheit um das geplante Corona-Hilfspaket der EU. Eine Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs hatte noch keinen Durchbruch gebracht. Das Pfund blieb unter Druck und rutschte auf rund 1,2350 Dollar. Am Vortag hatten die Aussagen der Bank of England (BoE) die Devise zunächst kurz beflügelt mit einem Anstieg auf knapp 1,2550 Dollar, ehe es abwärts ging. Die Maßnahmen der BoE reichten möglicherweise nicht aus, um die Folgen der Corona-Pandemie und die Gefahr eines No-Deal-Brexit zu kompensieren, meinte Analyst Ricardo Evangelista von Activtrades.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,70 39,75 -0,1% -0,05 -32,6% Brent/ICE 42,05 42,19 -0,3% -0,14 -33,2%

Die Ölpreise setzten ihre Aufwärtstendenz fort. Hier stützte weiterhin, dass die Opec+ für Mai eine Einhaltungsquote der beschlossenen Förderkürzungen von 87 Prozent ermittelt hat. Zudem wollen Irak und Kasachstan , die mehr als vereinbart produziert hatten, für einen Ausgleich sorgen. Auch in den USA wird weniger Öl gefördert: Die Zahl der "aktiven" Förderstellen sank in der zurückliegenden Woche erneut und liegt nun auf dem niedrigsten Stand seit elf Jahren. "Die Nachfrage-Aussichten entwickeln sich zudem weiter positiv", merkte Edward Moya von Oanda an. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,3 Prozent auf 39,75 Dollar, für Brent ging es um 1,6 Prozent auf 42,19 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.753,73 1.744,15 +0,5% +9,59 +15,6% Silber (Spot) 17,91 17,60 +1,8% +0,31 +0,4% Platin (Spot) 821,80 817,55 +0,5% +4,25 -14,8% Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,5% +0,01 -6,8%

Der Goldpreis stieg um 1,1 Prozent auf 1.742 Dollar. Die Analysten von Goldman sehen die Feinunze in den kommenden zwölf Monaten nunmehr auf 2.000 (bisherige Prognose: 1.800) Dollar steigen, gestützt von den niedrigen Zinsen und der Angst vor einer Währungsabwertung.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- CHINA

