TAGESTHEMA

Im Skandal um verschwundene Milliardenbeträge von Wirecard auf Konten in Asien hat der Bezahldienstleister nach weiteren Prüfungen eingeräumt, dass die bisher zugunsten von Wirecard dort ausgewiesenen Bankguthaben von 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht bestehen. Deshalb zog der DAX-Konzern seinen bislang nur vorläufig vorgelegten Jahresabschluss für 2019 zurück. Wirecard ging bisher davon aus, dass diese Treuhandkonten im Zusammenhang mit dem Drittpartnergeschäft bestehen und hatte sie entsprechend als Aktivposten ausgewiesen. Nun teilte das Unternehmen mit, es müsse "die Verlässlichkeit der Treuhandbeziehungen in Frage stellen". Es müsse nun auch geklärt werden, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang das Drittpartnergeschäft "tatsächlich zugunsten der Gesellschaft geführt wurde". Neben dem Jahresabschluss 2019 nahm Wirecard auch den Erstquartalsbericht und die Jahresprognose für 2020 zurück. Auch die "Vision 2025" zu Transaktionsvolumen, Umsatz und EBITDA gilt nicht mehr. Mögliche Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse vorangegangener Geschäftsjahre können nicht ausgeschlossen werden.

Wirecard steht weiteren Angaben zufolge weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit seinen kreditgebenden Banken über die Fortführung der Kreditlinien und der weiteren Geschäftsbeziehung. Gemeinsam mit der extra engagierten Investmentbank Houlihan Lokey prüft Wirecard Möglichkeiten für eine nachhaltige Finanzierungsstrategie. Darüber hinaus prüft Wirecard eine Reihe weiterer Maßnahmen, um eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten, einschließlich Kostensenkungen sowie Umstrukturierungen, Veräußerung oder Einstellungen von Unternehmensteilen und Produktsegmenten.

Die Ratingagentur Moody's stuft mittlerweile die Anleihen von Wirecard als hochspekulativ ein. Die Analysten senkten das Rating auf B3 von Baa3 und prüfen eine weitere Abstufung. Die Fondsgesellschaft DWS geht rechtlich gegen Wirecard und dessen Ex-Chef vor. Was für eine Klage genau die Fondsgesellschaft einreichen will, wollte ein Sprecher dem Handelsblatt aber nicht konkretisieren. US-Kanzleien haben unterdessen Aufrufe gestartet, um von Kursverlusten betroffene Anleger als Mandanten für Sammelklagen wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze zusammenzutrommeln.

TAGESTHEMA II

Die Lufthansa-Aktie gehört ab Montag nicht mehr dem DAX an. Dafür ist Deutsche Wohnen nun im Leitindex der 30 größten deutschen Unternehmen. Hintergrund des Wechsels ist der stark gefallene Börsenwert der Lufthansa in der Corona-Krise. Die Fluggesellschaft wird künftig im MDAX der mittelgroßen Unternehmen gelistet.

In den deutschen Indizes werden außerdem folgende Änderungen wirksam:

MDAX + NEUAUFNAHME - Deutsche Lufthansa - Ströer + HERAUSNAHME - Deutsche Pfandbriefbank - Deutsche Wohnen SDAX + NEUAUFNAHME - Atoss - Deutsche Pfandbriefbank - Dr. Hönle + HERAUSNAHME - Elmos Semiconductor - MLP - Ströer

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/Stemmer Imaging AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Telekom 0,60 EUR Einhell 1,40 EUR Kuka 0,15 EUR Nemetschek 0,28 EUR Telecom Italia 0,01 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: -15,0 zuvor: -18,8 - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -4,2% gg Vm zuvor: -17,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 BE/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 Auktion 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2030 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit 2057 im Gesamtvolumen von 1,5 bis 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Stand +/- % DAX-Future 12.179,00 0,09 S&P-500-Indikation 3.085,25 0,52 Nasdaq-100-Indikation 9.985,00 0,36 Nikkei-225 22.459,10 -0,09 Schanghai-Composite 2.976,03 0,28 +/- Ticks Bund -Future 175,63 -3 Freitag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.330,76 0,40 DAX-Future 12.167,50 -0,64 XDAX 12.197,58 -0,49 MDAX 26.246,00 0,17 TecDAX 3.006,64 -0,18 EuroStoxx50 3.269,10 0,59 Stoxx50 3.049,93 0,99 Dow-Jones 25.871,46 -0,80 S&P-500-Index 3.097,74 -0,56 Nasdaq-Comp. 9.946,12 0,03 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,66 -1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung rechnen Händler zum Wochenauftakt an den europäischen Aktienmärkten. "Entscheidend ist und bleibt die Frage, ob und in welchem Umfang es bei einer zweiten Infektionswelle zu erneuten Lockdowns kommt", sagt Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel.

Rückblick: Etwas fester - Tendenziell stützte laut Händlern der sogenannte Hexensabbat mit dem Verfall von Terminkontrakten. Daneben verlief der Handel weiter im Spannungsfeld zwischen Geldschwemmen durch die Notenbanken und Angst vor einer zweiten Coronavirus-Welle. An der Mailänder Börse legten GVS ein erfolgreiches Börsendebüt hin. Die Aktie des Herstellers von Filtern und Gesichtsmasken schloss 21,7 Prozent fester.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Weiter im Blick stand mit dem Bilanzskandal Wirecard. Die Aktie brach den zweiten Tag in Folge ein und verlor 35,3 Prozent auf 25,82 Euro. Der Kurs konnte sich vom Tagestief unter 20 Euro aber erholen, nachdem CEO Markus Braun zur Mittagszeit seinen Rücktritt erklärt hatte. Das Unternehmen hatte am Donnerstag bereits COO Jan Marsalek suspendiert. Kurzfristig stützend für die Aktie wirkten auch angeblich "konstruktiven" Gespräche mit den kreditgebenden Banken. Für Knorr-Bremse ging es 3,5 Prozent nach unten. Laut der FAZ soll Großaktionär Heinz Herrmann Thiele 8 Millionen Aktien platziert haben. Der Verkauf der Stücke dürfte im Zusammenhang mit dem erhöhten Engagement von Thiele bei stehen. Thiele will das Rettungspaket des Bundes für die Airline nachverhandeln. Lufthansa stiegen um 3,1 Prozent.Für Deutz ging es um 9,9 Prozent nach oben - hier stützte eine Kaufempfehlung durch Hauck & Aufhäuser.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Sog der Wall Street ging es abwärts. Wirecard wurden bei Lang & Schwarz 3,6 Prozent niedriger gestellt, nachdem die Ratingagentur Moody's die Bonitätsnote des Zahlungsabwicklers wegen des Bilanzskandals auf B3 von Baa3 gesenkt hatte. Damit gelten die Anleihen nun als hochspekulativ. Die Analysten gehen davon aus, dass sie das Rating noch weiter abstufen werden.

USA / WALL STREET

Leichter - Angst vor einer zweiten Corona-Pandemiewelle belastete. Nachdem die Zahl der Neuinfektionen in einigen US-Bundesstaaten Rekordstände erreicht hatte, ohne dass die Behörden deshalb die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wieder verschärft hätten, setzte Apple ein Zeichen und schloss einige Filialen in besonders betroffenen Regionen. Dazu passend warnte die Weltgesundheitsorganisation, dass die Pandemie ein neues und gefährliches Stadium erreicht habe. Die Apple-Aktie sank um 0,6 Prozent, hatte aber im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht. Auch die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China veranlasste die Anleger zum Rückzug. Gesucht waren Pharmawerte. Der Sektor führte den Markt mit einem Plus von 0,9 Prozent an. Größter Kursgewinner im Dow war die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance, die um 5,1 Prozent vorrückte. Steel Dynamics verbesserten sich um 1,5 Prozent. Der Stahlhersteller hatte seine Gewinnerwartung für das zweite Quartal angehoben und damit die Konsensschätzungen übertroffen.

Mit den Verlusten am Aktienmarkt waren Anleihen gefragt. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1,2 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1201 +0,13% 1,1187 1,1195 -0,1% EUR/JPY 119,75 +0,24% 119,47 119,61 -1,8% EUR/CHF 1,0649 +0,01% 1,0648 1,0642 -1,9% EUR/GBP 0,9039 -0,16% 0,9053 0,9043 +6,8% USD/JPY 106,91 +0,11% 106,79 106,93 -1,7% GBP/USD 1,2393 +0,30% 1,2356 1,2371 -6,5% USD/CNH 7,0708 -0,12% 7,0796 7,0706 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.423,76 1,052 9.325,65 9.358,01 +30,7%

