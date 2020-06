Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Whale Cloud kündigte heute die Einführung seines cloudbasierten Telekommunikationslösungspakets, bestehend aus ZSmart Digital Business Enablement Platform (D-BEP) und das Service-Toolkit für die digitale Transformation: Digital Telco Maturity Map (DTMM), Standard Operating Process (SOP) und Digitalization Metrics sowie eine Reihe von Telco-Angeboten, die keine zusätzliche Bereitstellung erforderlich machen, über Alibaba Cloud an, das Data Intelligence-Backbone der Alibaba Group. Die Lösungssuite ermöglicht Kommunikationsdienstanbietern (Communications Service Providers, CSPs) eine Bewertung der digitalen Reife, Zugriff auf eine abonnementbasierte Telekommunikationslösung, und die Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern auf einer einzigen Plattform.Telekommunikations-IT-Anwendungen spielen eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation, und um zu einem Digital Service Provider (DSP) zu werden, sind agile und skalierbare Operation Support Systeme (OSS) und Business Support Systeme (BSS) erforderlich, die auf einer cloudnativen Architektur basieren. Whale Cloud nutzt Alibaba Cloud nun, um CSPs ein komplettes Set der ZSmart Digital BSS, Digital OSS und Data Intelligence Lösungssuite zur Verfügung zu stellen, die geschäftliche Agilität durch eine skalierbare Infrastruktur für eine schnellere Markteinführung zu erleichtern, die Ausgaben durch ein Abonnementmodell zu minimieren, und es den CSPs zu ermöglichen, Kerngeschäftsaktivitäten gegenüber der regelmäßigen Wartung und dem Betrieb der Infrastruktur zu priorisieren."Der Umzug unserer Telco-Lösungssuite in die Cloud ist die Zukunft. Sie ermöglicht CSPs einen großen Sprung in Richtung digitales Geschäftsmodell und bietet das Instrumentarium für einen technologiegesteuerten Unternehmensbetrieb", erklärt Ben Zhou, CEO von Whale Cloud International. "Durch die enge Zusammenarbeit mit Alibaba Cloud können wir CSPs mit cloudnativen, abonnementbasierten Lösungen und Dienstleistungen versorgen, die auf die Marktbedürfnisse abgestimmt sind"."Durch die Kombination der technischen Kompetenz von Alibaba Cloud und Whale Clouds Branchen-Know-how vertrauen wir auf den Wert, den wir der weltweiten Telekommunikationsindustrie bringen können, indem wir Unternehmen die digitale Transformation erleichtern und mehr betriebswirtschaftliche Vorteile für unsere Kunden an jedem Ort schaffen", sagt Selina Yuan, President International Business, Alibaba Cloud Intelligence.ZSmart D-BEP ist eine komplette Telekommunikationssuite für die digitale Transformation von CSPs, die auf Geschäftsinnovation, Netzwerkbetrieb und Datenintelligenz mit cloudnativer, container-basierter Architektur für eine schnelle Markteinführung und rasche Innovation ausgerichtet ist.Pressekontakt:Zoe Wu+86-25-6666-9555+86-13851936355wu.mengying@iwhalecloud.comOriginal-Content von: Whale Cloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132351/4630115