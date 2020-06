Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle ist in Deutschland auf 190.359 gestiegen, während die Gesamtzahl der Todesfälle auf 8.885 zulegte. Das meldete das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag. Die Zahl der Fälle stieg in Deutschland am Montag um 537 gegenüber +687 am Sonntag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 3, so die Bilanz. Der große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...