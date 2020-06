Die Gruppe Deutsche Börse konnte aufgrund der höheren Volatilität an den Märkten im Q1 2020 die Umsätze maßgeblich um 17% steigern, was auch in der Analyse vom 19. März die Schlussfolgerung war. Nachdem die Kosten nicht im selben Ausmaß zunahmen, stieg der Periodenüberschuss um 33 % auf 387,40 Millionen Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 2,11 Euro entspricht. Die Volatilität sollte auch im Q2 2020 überdurchschnittlich ausfallen und den Umsatz treiben, bei den Nettozinserträgen der Sparte Clearstream wird jedoch mit einem Rückgang gerechnet. Dies veranlasst das Management trotz des starken Jahresauftakts an der im Konzernjahresabschluss 2019 veröffentlichten, vorsichtigeren Prognose für 2020 festzuhalten. . Zum Chart . Der Aktienkurs der Deutschen Börse präsentiert sich seit Juli 2012 in einer von verhältnismäßig kleinen Rücksetzern geprägten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...