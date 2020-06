Am 16. März notierte die Beiersdorf Aktie ISIN: DE0005200000 im Tagesverlauf noch bei unter 78,00 Euro und hat am letzten Freitag am Widerstand in Form der 200-Tage-Linie bei etwa 101,00 Euro angeklopft. Das Tief war aus heutiger Sicht die Schmerzgrenze und danach haben wir eine leicht ansteigende mehrwöchige Seitwärtsphase gesehen. Wenn es jetzt über den Widerstand geht, werden neue Chancen eröffnet. Die Chartindikatoren haben sich in den letzten ...

