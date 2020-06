In Sachen Warn-App. Der ungewöhnliche Erfolg dieser Technik, kreiert von SAP, wird zum Weltrenner. Zur Zeit kommt keine vergleichbare Technologie für die Erfassung von Viren-Risiken so gut an, wie die deutsche Version. Derzeit laufen unter Hochdruck Übersetzungen in fast alle Sprachen. SAP steht kurz vor einem neuen Rekordkurs!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

SAP-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de