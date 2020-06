BERLIN (Dow Jones)--Bayern ist das Bundesland mit den meisten Kurzarbeitern. Dort waren im Mai 1,469 Millionen Menschen oder 26 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf Kurzarbeit, wie aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht. Im größeren Nordrhein-Westfalen waren es dagegen 1,466 Millionen (21 Prozent). Danach folgen Baden-Württemberg mit 1,09 Millionen Kurzarbeitern sowie die zusammen erfassten Länder Niedersachsen und Bremen mit 767.000 (alle je 23 Prozent). "Gerade in den Ländern mit bedeutender Automobil- und Zuliefererindustrie wird besonders viel Kurzarbeit gefahren", erklärte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link.

Auf den folgenden Plätzen befinden sich Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen sowie Schleswig-Holstein. All diese Länder kommen auf einen Anteil von 21 Prozent. Am wenigsten Kurzarbeiter gab es in Thüringen und Sachsen-Anhalt mit 269.000 oder 17 Prozent der Beschäftigten. Wegen zu niedriger Fallzahlen wurden einige Länder zusammen erfasst. Insgesamt schätzt das Institut die Zahl der Kurzarbeiter im Mai auf etwa 7,3 Millionen.

