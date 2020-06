FRANKFURT (Dow Jones)--Volatil startet der DAX-Future in die neue Handelswoche. Nachdem er im frühen Handel zeitweise im Plus notierte, ist er im Verlauf wieder ins Minus abgerutscht. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.34 Uhr 33 auf 12.134,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.243 und das Tagestief bei 12.050 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 4.700 Kontrakte. Händler sehen den Future in einer kurzfristigen Handelsspanne zwischen 11.600 und 12.500 Punkten, wobei die 12.000er Marke als erste Unterstützung gilt.

June 22, 2020 02:38 ET (06:38 GMT)

