STS Group AG: Veränderungen in Aufsichtsrat und VorstandDGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Personalie STS Group AG: Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand22.06.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.STS Group AG: Veränderungen in Aufsichtsrat und VorstandHallbergmoos/München, 22. Juni 2020. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automotive- und Nutzfahrzeugindustrie, gibt Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft bekannt.Die Herren Robin Laik, der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, und Dr. Kristian Schleede, bisheriger stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, haben ihre Aufsichtsratsmandate mit Ablauf des 20. Juni 2020 niedergelegt. Dr. Bernd Maierhofer bleibt weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrats der STS Group bestehen. Robin Laik und Dr. Kristian Schleede gehörten dem Aufsichtsrat der STS Group seit 2018 an. Robin Laik, als Chief Executive Officer, und Dr. Kristian Schleede, als Chief Restructuring Officer, möchten sich damit künftig auf ihre Tätigkeiten im Vorstand der Mutares SE & CO. KGaA konzentrieren.Andreas Becker, CEO der STS Group AG, dankt den bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern für ihr außerordentliches Engagement: "Ich bedanke mich sehr herzlich für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit in den beiden vergangenen Jahren mit Robin Laik und Dr. Kristian Schleede. Insbesondere ihr Einsatz und Fachwissen haben die Entwicklung der STS Group in einem herausfordernden Umfeld nach dem Börsengang im Jahr 2018 mitgeprägt. Als wesentliche Beteiligung der Mutares SE & Co. KGaA bleiben wir Robin Laik und Dr. Kristian Schleede weiter eng verbunden."Um die Beschlussfähigkeit des Gremiums bis zur Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juli 2020 zu gewährleisten, hat der Vorstand der STS Group AG die gerichtliche Bestellung von Dr. Wolf Cornelius und Dr. Wolfgang Lichtenwalder, LL.M. beantragt.Auch im Vorstand gibt es Veränderungen. Der Vorstand Herr Patrick Oschust ist zum 31. Mai 2020 ausgeschieden. Herr Dr. Ulrich Hauck (CFO) hat ebenfalls sein Amt als Vorstandsmitglied der STS Group AG zum 20. Juni 2020 niedergelegt.Herr Patrick Oschust wurde 2017 als Produktionsvorstand berufen. Unter seiner Führung wurden die STS-Werke zusammengeführt, auf einheitliche Standards umgestellt, Synergien gehoben und erfolgreich die Produktivität gesteigert.Dr. Ulrich Hauck übernahm in einer schwierigen Phase 2019 das Vorstandsressort Finanzen und führte die Gruppe professionell durch das sehr herausfordernde Corona-Umfeld. Herr Dr. Hauck hat die Reorganisation der STS Gruppe maßgeblich mitgestaltet.Der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Robin Laik dankt Herrn Dr. Hauck: "Ich danke Herrn Dr. Hauck herzlich für seinen großen Einsatz und seine Leistungen in einem äußerst herausfordernden Umfeld, insbesondere auch für seine wertvollen Beiträge bei der tiefgreifenden Reorganisation der STS Gruppe. Herr Dr. Hauck wird der Mutares Gruppe als Senior Advisor und im Rahmen von Aufsichtsratstätigkeiten weiter verbunden bleiben."Aufgrund des in 2020 verkleinerten Geschäftsumfangs, der damit verbundenen Kostensenkungserfordernisse und der neuen dezentraleren Ausrichtung wird zunächst kein Nachfolger für die beiden ausgeschiedenen Vorstände bestellt. Die STS Group AG wird bis auf Weiteres vom CEO Andreas Becker als Alleinvorstand geführt.Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie mit Fokus auf Lösungen im Bereich Akustik, Thermik und Struktur. Sie beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 362,8 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt 17 Werken und vier Entwicklungszentren in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien, China und künftig auch in den USA Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe, ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Akustik-Spezialprodukten, Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundswerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC). STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf vier Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. Sprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG