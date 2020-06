Der Euro ist am Montag im Frühhandel knapp unter die Marke von 1,1200 Dollar gerutscht. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,1195 Dollar und bewegte sich damit ungefähr auf dem Niveau von Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1210 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21.30 Uhr bei 1,1188 ...

