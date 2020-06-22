BARCLAYS SETZT BEWERTUNG FÜR WIRECARD AUSCREDIT SUISSE STELLT BEWERTUNG VON WIRECARD EINJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TALANX AUF 38,50 (41,00) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 52 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN HEBT PARTNERS GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 1000 (815) CHFJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 212 (206) PENCE - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 33,70 (33) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 25,40 (23,10) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT CARREFOUR AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 17 (16) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 3900 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT SIEMENS GAMESA AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT)RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 150 (155) SEK - 'SECTOR PERFORM' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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