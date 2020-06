Von den rund EUR 43 Mrd. am europäischen Primärmarkt platzierten Volumen letzte Woche stammten 55 % aus dem Corporate Sektor (26 % Financials, 19 % staatliche und -nahe Emittenten). Am Freitag begab Abertis eine EUR 900 Mio. Anleihe bei MS +255 BP (9J, BBB-/BBB erwartet). Sekundärmarktseitig notierten im Wochenverlauf die Risikoprämien der von uns verfolgten EUR Credit-Benchmarkindizes etwas niedriger. Mit heute beginnt der erstmalige Handel des iTraxx MSCI ESG Sreened Europe Index. Ausgehend vom iTraxx Europe Index (125 Titel) wird basierend auf MSCI ESG Research eine drei Stufen Screening Methodologie (Value, ...

