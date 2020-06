Hublot-Chef rechnet 2020 mit deutlichem Umsatzrückgang Roche erhält US-Zulassung für Cobas Diagnostiktest bei Follikulärem Lymphom Daimler verschärft seinen Sparkurs (Automobilwoche) Deutsche Wohnen will weiter in Berlin investieren, Interview mit Vorstandschef Michael Zahn, Berliner Morgenpost Freenet-Chef erwartet bei Mobilfunk stärkeren Wettbewerb um Datenvolumen, rechtfertigt Dividendenstreichung, Funke Fraport macht sich trotz Luftfahrtkrise keine Sorgen um die eigenen Finanzen Geringe Aktionärspräsenz: Lufthansa-Rettung droht zu scheiternScholz lädt Lufthansa-Chef und Großaktionär Thiele zum Krisentreffen am Montag ein (BamS) Regierungskreise dämpfen Erwartung an Gespräch über Rettung der Lufthansa am Montag, HB Siemens Healthineers kann sich Aufstieg in den DAX ...

