Der Wiener Börse Preis wurde heuer aufgrund der Covid-19-Maßnahmen in kleinem Rahmen an die jeweiligen Gewinner übergeben. Als Sieger im ATX-Segment geht die OMV hervor. Die Juroren streichen speziell die "ausgezeichnete und ausführliche Finanzberichterstattung, die umfangreiche IR-Tätigkeit sowie die sehr gute Performance und Liquidität im Berichtsjahr 2019" hervor. Weiters punktete der Konzern mit klarer Strategie sowie gut wahrnehmbarer Corporate Governance. Die OMV landet auch beim Corporate Bond-Preis auf dem ersten Platz. In der Kategorie "Mid Cap" steht heuer der Industriekonzern Palfinger auf Platz 1. Das Unternehmen überzeugte die Jury im Peer Group-Vergleich und bei Strategie/Unternehmensführung. Der ...

