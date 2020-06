FRANKFURT (Dow Jones)--Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele kann auf der bevorstehenden Hauptversammlung mit seinen 15 Prozent der Gesamtstimmen jede Entscheidung über das geplante Rettungspaket blockieren. Die Aktionäre hätten weniger als 38 Prozent des Kapitals für diese Hauptversammlung angemeldet. "Damit steht fest, dass bei der Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden muss", schrieb Lufthansa-Chef Carsten Spohr in einem Brief an die Mitarbeiter, in den Dow Jones Einblick hat und über den das Handelsblatt zuerst berichtet hat.

Am Donnerstag soll die Hauptversammlung über die Annahme des Stabilisierungspakets der Bundesregierung entscheiden. Thiele hatte sich zuletzt aber kritisch gegenüber den ausgehandelten Konditionen gezeigt und Nachbesserungen gefordert. Deshalb findet auch noch ein Krisentreffen am Montagmorgen mit Finanzminister Olaf Scholz statt. Beim Bundesfinanzministerium war zunächst niemand erreichbar.

Spohr schrieb in seinem Brief an die Mitarbeiter, Lufthansa stehe weiterhin im engen Austausch und stetigen Dialog mit der Bundesregierung und den größten Aktionären. Ziel sei es, noch vor Donnerstag eine zufriedenstellende Lösung für die Fluggesellschaft und alle Beteiligten zu erreichen. "Für den Fall, dass die Hauptversammlung keine Zustimmung für die Stabilisierungsmaßnahmen des Bundes erteilt, haben wir umfangreiche Vorbereitungen getroffen, unter anderem, um ein Grounding zu verhindern. Auch würden wir die verbleibenden Zeit bis zur Anmeldung einer Insolvenz nutzen, um mit der Bundesregierung Optionen zu besprechen."

Weiter schrieb Spohr, Ziel im Vorstand bleibe es, eine Insolvenz mit all ihren Folgen zu vermeiden. Möglichst viele Kollegen müssten im Unternehmen gehalten werden können, gleichzeitig gelte es, die globale Zukunftsfähigkeit von Lufthansa zu sichern.

Ein Lufthansa-Sprecher wollte über die Aussagen in dem Mitarbeiterbrief hinaus keine Stellung nehmen. "Der Brief steht für sich", sagte er.

Mitarbeit: Petra Sorge und Jürgen Hesse

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2020 03:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.