Zürich (awp) - Im Zug der Coronakrise dürften die ausländischen Direktinvestitionen in der Schweiz und in Europa drastisch zurückgehen. Es sei im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Zuflüsse von 35 bis 50 Prozent zu rechnen, heisst es in einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY vom Montag. Im ...

