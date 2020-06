SwissCompare, eine Tochtergesellschaft von Swiss Life, hat in Kooperation mit dem Fachmagazin Cash.Online untersucht, welche Erfahrungen Vermittler in der Corona-Krise mit Blick auf die Verbraucher machen. An der Befragung haben im Laufe des Mais 263 Makler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvermittler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...