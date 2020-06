Die beiden Online-Veranstaltungen brachen den Guinness-Weltrekord mit 18.693 Teilnehmern bzw. 95.087 Teilnehmern

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), die weltweit führende Plattform für Videotechnologie, gab heute bekannt, dass BadaBusiness.com, eine von Dr. Vivek Bindra gegründete EdTech-Plattform, im Rahmen ihrer von Brightcove unterstützten gestreamten Schulungen zu Onlinegeschäft und -vertrieb zwei neue Guinness-Weltrekorde aufgestellt hat. An den Live-Webinaren nahmen sowohl Kunden von BadaBusiness.com als auch Zuschauer teil, die "zu Hause lernen und verdienen" ("learn and earn at home") wollten und dazu die Möglichkeiten zur Weiterbildung, Schulung und zum Erwerb neuer Geschäftskenntnisse nutzten. Die Webinare sind Teil von Dr. Vivek Bindras "India Revival Mission", die sich aus den Auswirkungen von COVID-19 ergeben hat.

Das erste Webinar mit dem Titel Largest Online Business Lesson (Größte Lektion zum Online-Business) hatte einen bisherigen Rekord von 12.091 Einzelteilnehmern, und am 24. April 2020 stellte der Stream mit 18.693 Teilnehmern einen neuen Weltrekord auf. Den zweiten Weltrekord stellte BadaBusiness.com am 31. Mai 2020 auf, als es sein Webinar Largest Online Sales Lesson (Größte Lektion zum Online-Vertrieb) mit 95.087 Teilnehmern vorstellte. BadaBusiness.com veranstaltet am 27. Juni 2020 die World's Largest Strategy Session (weltweit größte Strategiesitzung) anlässlich des Internationalen KMU-Tags.

Brightcove unterstützt Organisationen in mehr als 70 Ländern bei der Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen durch seine robuste, skalierbare und intuitive Videoplattform. Die Beteiligung an den Online-Veranstaltungen von BadaBusiness.com ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Organisationen Grenzen überschreiten, indem sie ihr Publikum durch Videos inspirieren, unterhalten und ansprechen. Den von der Brightcove-Plattform erfassten Live-Analysedaten zufolge erreichte BadaBusiness.com während der Live-Veranstaltung am 31. Mai einen Spitzenwert von über 2,3 Millionen Videoaufrufen, über 1,3 Millionen Einzelzuschauern und 345.000 gleichzeitigen Benutzern.

"Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen in ganz Indien umfassende Kenntnisse über praktische Geschäftsstrategien und Rahmenbedingungen zu vermitteln, damit sie wachsen und ihre Marke stärken können. Mit Video ist BadaBusiness.com in der Lage, Online-Webinare zu veranstalten, um diese wichtigen Business-Botschaften zu vermitteln und gleichzeitig ein besseres Engagement mit unserem Publikum zu erreichen", so Dr. Vivek Bindra, Gründer von BadaBusiness.com. "Es ist nicht nur eine Leistung, gleichzeitig fast 100.000 Teilnehmer zusammenzubringen, die ähnliche Geschäftsziele verfolgen, sondern wir haben auch zwei Guinness-Weltrekorde gebrochen, und das alles dank der Technologie von Brightcove."

"Wir bei Brightcove arbeiten stets mit unseren Kunden zusammen, um einzigartige und innovative Anwendungsfälle für Video aufzutun. Die Online-Veranstaltungen von BadaBusiness.com zeigen, wie Video pädagogischen und informativen Content bieten und gleichzeitig eine der besten Möglichkeiten darstellen kann, Menschen virtuell zusammenzubringen", so Charles Chu, Chief Product Officer von Brightcove. "Wir sind begeistert, dass BadaBusiness.com jetzt zwei Weltrekorde für die größten gestreamten Online-Veranstaltungen hält und sich für Brightcove entschieden hat, um diese Erfahrungen für sein Publikum zu optimieren."

Über BadaBusiness.com

Ein technologiegestütztes Schulungsunternehmen, das KKMU-Geschäftsinhabern, Unternehmern und Wantapreneuren durch eine Kombination von Online- und Offline-Bereitstellungsmechanismen erschwingliche, verfügbare und zugängliche Business-Schulungsprogramme in Landessprache anbietet. Ziel ist es, Einzelunternehmer und Kleinunternehmen zu befähigen, sich zu vergrößern, indem ihnen Werkzeuge und ein Ökosystem zur Unterstützung der Problemlösung zur Verfügung gestellt werden.

Über Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Wir sind der führende Anbieter von Videotechnologie-Plattformen. Mit unseren preisgekrönten Technologien und Services unterstützen wir Unternehmen in über 70 Ländern bei der Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen und beim Schaffen neuer Möglichkeiten, um ihre Zielgruppe durch Videos zu inspirieren, zu unterhalten und zu begeistern.

Seit unserer Gründung 2004 haben wir immer wieder Grenzen verschoben und eine robuste, skalierbare und intuitive Videoplattform für professionelle Anwendungen geschaffen. Dank unserer globalen Infrastruktur, einem unerreichten Kundendienst, einem umfassenden Partnernetz und laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Video von Brightcove Standards bei der professionellen Verwaltung, Verteilung und Monetarisierung von Videos. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightcove.com.

