FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich in der ersten Handelsstunde volatil. Zunächst ging es deutlicher nach unten, für den DAX um über 1,2 Prozent, mittlerweile liegen die Indizes wieder knapp an den Schlussständen der Vorwoche. Der DAX büßt nur noch 0,1 Prozent ein auf 12.317 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent nach. Im Blick stehen Wirecard mit dem Bilanzskandal und Lufthansa mit Unwägbarkeiten vor der bevorstehenden Hauptversammlung.

Als etwas stimmungsbelastend stufen die Marktstrategen der Helaba ein, dass die Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs über den milliardenschweren Wiederaufbaufonds ohne Ergebnis zu Ende gegangenen sind. Der Euro zeigt sich davon aktuell aber nicht mehr belastet, er erholt sich leicht. Daneben bremst weiter die Sorge vor neuen Wellen von Corona-Ausbreitungen und damit einhergehenden neuen Abriegelungen - zumindest auf regionaler Ebene. In Deutschland zeigt sich dies am Beispiel des Fleischverarbeiters Tönnies mit über 1.300 Neuinfektionen. Auch aus Großbritannien werden aus der Branche neue Infektions-Brennpunkte berichtet, aber auch in anderen Regionen der Welt gibt es neue Infektionswellen.

"Entscheidend ist und bleibt die Frage, ob und in welchem Umfang es bei einer zweiten Infektionswelle zu erneuten Lockdowns kommt", sagt Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel.

Fehlende Wirecard-Milliarden gibt es wohl nicht

Der Skandal um die verschwundenen Milliardenbeträge von Wirecard auf Konten in Asien hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Bezahldienstleister hat eingeräumt, dass es ausgewiesene Bankguthaben von 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht gibt. Neben dem Jahresabschluss 2019 nahm Wirecard auch den Erstquartalsbericht und die Jahresprognose für 2020 zurück. Auch die "Vision 2025" zu Transaktionsvolumen, Umsatz und EBITDA gilt nicht mehr.

"Der fehlende Betrag steht für nahezu das gesamte Grundkapital des Unternehmens", gibt ein Marktteilnehmer zu bedenken. Die Ratingagentur Moody's hat schnell reagiert und die Anleihen von Wirecard auf Ramschniveau deutlich abgestuft. Das verweigerte Testat könne einen Zahlungsausfall Wirecards und einen hohen und unmittelbaren Refinanzierungsbedarf bewirken, heißt es. Außerdem geht die Sorge um, dass Kunden abspringen könnten. Die Aktie bricht erneut ein, diesmal um 41 Prozent auf 15,20 Euro, nachdem es am Freitagnachmittag zumindest nach einer ersten Stabilisierung ausgesehen hatte. Vor einer Woche lag der Kurs noch bei rund 100 Euro.

Unsicherheit um Lufthansa-Staatshilfe

Die erstmals nur noch im MDAX notierte Lufthansa-Aktie verbilligt sich um rund 6,5 Prozent. Im Blick steht hier die Aktionärsversammlung am Donnerstag und sorgt für Verunsicherung. Großaktionär Heinz Hermann Thiele hält 15 Prozent der Lufthansa-Aktien und hatte jüngst damit gedroht, sein Veto gegen eine schon beschlossene Staatsbeteiligung von 20 Prozent einzulegen. Damit könnte die erforderliche Mehrheit für den Staatseinstieg verfehlt werden, zumal für die Hauptversammlung nur 38 Prozent des Lufthansa-Kapitals angemeldet sind und deswegen eine Zweidrittelmehrheit nötig ist.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich nun eingeschaltet und laut Bild am Sonntag Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Heinz Hermann Thiele zu einem gemeinsamen Gespräch ins Finanzministerium eingeladen. Sollte das Treffen Sorgen aus dem Markt nehmen, der Rettungsplan könnte auf der Hauptversammlung scheitern, wäre das für die Aktie positiv, heißt es im Handel. Möglicherweise werde der Bund statt 20 nur 10 Prozent übernehmen.

Die Aktie des Nachrückers für Lufthansa in den DAX, Deutsche Wohnen, notiert unterdessen 1,3 Prozent höher. Der MDAX-Aufrücker Ströer steht 1 Prozent im Plus.

RTL kommen um ein halbes Prozent zurück. Der Sender hatte am Wochenende nach 30 Jahren den Ausstieg aus der Formel 1 mitgeteilt. "Die Entwicklung ist nachvollziehbar", sagt ein Händler. Das Zuschauerinteresse habe zuletzt bereits deutlich abgenommen. Nun werde RTL einen Kostenblock los. Zwar könnten Marktteilnehmer die Entwicklung zunächst negativ bewerten, nachhaltig bewegen dürfte die Entscheidung den Kurs aber nicht, sagt er.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.260,08 -0,28 -9,02 -12,95 Stoxx-50 3.039,94 -0,33 -9,99 -10,68 DAX 12.320,80 -0,08 -9,96 -7,01 MDAX 26.164,92 -0,31 -81,08 -7,59 TecDAX 2.961,86 -1,49 -44,78 -1,76 SDAX 11.444,87 -0,14 -16,52 -8,53 FTSE 6.278,82 -0,22 -13,78 -16,57 CAC 4.977,42 -0,04 -2,02 -16,74 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,45 0,00 -0,69 US-Zehnjahresrendite 0,70 0,00 -1,98 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1210 +0,20% 1,1194 1,1195 -0,1% EUR/JPY 119,95 +0,40% 119,69 119,61 -1,6% EUR/CHF 1,0658 +0,10% 1,0647 1,0642 -1,8% EUR/GBP 0,9027 -0,29% 0,9047 0,9043 +6,7% USD/JPY 106,99 +0,19% 106,90 106,93 -1,6% GBP/USD 1,2419 +0,51% 1,2372 1,2371 -6,3% USD/CNH (Offshore) 7,0696 -0,14% 7,0741 7,0706 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.415,76 +0,97% 9.406,76 9.358,01 +30,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,85 39,75 +0,3% 0,10 -32,3% Brent/ICE 42,40 42,19 +0,5% 0,21 -32,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.745,73 1.744,15 +0,1% +1,59 +15,1% Silber (Spot) 17,85 17,60 +1,4% +0,25 0% Platin (Spot) 816,15 817,55 -0,2% -1,40 -15,4% Kupfer-Future 2,64 2,61 +1,0% +0,03 -6,3%

