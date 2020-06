Der EUR/CHF hat die Woche kaum verändert begonnen und er handelt um 1,0650. Karen Jones von der Commerzbank erwartet, dass das Paar zwischen diesem Niveau und dem 55-Tage-MA bei 1,0610 konsolidieren wird. Wichtige Punkte "Der EUR/CHF ist beim ersten Test des 200-Tage-MA bei 1,0758 in der vergangenen Woche gescheitert, so dass er sehr kurzfristig in ...

