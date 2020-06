Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsam mit ihren Veranstaltungstöchtern dfv Conference Group und dfv Euro Finance Group bietet die dfv Mediengruppe von nun an alle Events mit einem neuen Qualitätssiegel an. Das von der dfv Mediengruppe und der InfraCert GmbH neu entwickelte Zertifikat "Clean & Safe" ermöglicht hygienisch einwandfreie und sichere Veranstaltungen. Mit knapp 50 Maßnahmen deckt der Zertifizierungskatalog jegliche Gefahrenpunkte vor, während und nach einer Veranstaltung ab, um die Sicherheit aller Teilnehmer, der Veranstalter und des Personals der Location zu gewährleisten. Clean & Safe fungiert damit als unterstützender Begleiter für das Hygiene- und Schutzkonzept des Veranstaltungsplans und schafft klare Strukturen für die Organisation und Umsetzung."Als Anbieter von Veranstaltungen sind wir uns unserer besonderen Verantwortung gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern bewusst. Gleich bei Ausbruch der Krise haben wir uns die Frage gestellt, wie wir deren Gesundheit und Sicherheit gewährleisten können. Bei uns können sich Teilnehmer sicher fühlen", erklärt Sönke Reimers, Sprecher der dfv Geschäftsführung.Schon in dieser Woche finden dfv Events statt, die mit Clean & Safe zertifiziert sind. Damit ist die dfv Mediengruppe der erste Veranstaltungsanbieter im Markt mit dem neuen Siegel. Bekannte Formate wie der Digital Fashion Summit im September, der 12. Deutsche Hotelimmobilien-Kongress im Oktober und der Deutsche Fleisch-Kongress im November werden ebenfalls auf Basis von Clean&Safe Schutzmaßnahmen stattfinden.Clean & Safe wurde unter Einbezug der allgemeingültigen Sicherheitsvorkehrungen und im intensiven Austausch mit Stakeholdern aus der MICE-Branche entwickelt. Der Katalog deckt unter anderem die Themen Sicherheitsabstand, Schutzkleidung und Reinigungsintervalle ab und integriert diese in den Ablauf einer jeden Veranstaltung der dfv Mediengruppe.Neben Hygiene- und Schutzmaßnahmen wird auch die Nachhaltigkeit im Clean & Safe Zertifizierungskatalog berücksichtigt. Hierfür kommt beispielsweise der Einsatz von biologisch abbaubaren Einweghandschuhen oder Stoffmasken in Frage. Veranstaltungen, die nicht nur sauber und sicher, sondern auch zu großen Teilen nachhaltig gestaltet werden, erhalten den Zusatz "Green, Clean & Safe".Das Clean & Safe Siegel gilt immer nur für eine Veranstaltung. Nach den Kriterien des Clean & Safe Katalog setzt die dfv Mediengruppe für jede Veranstaltung alle nötigen hygienischen Schutzmaßnahmen für die Verwendung des Siegels um. Die Umsetzung wird während der Veranstaltung von InfraCert auditiert.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: dfv Mediengruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8742/4630328